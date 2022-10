Jim Ross: «Ace Steel hizo un buen trabajo en AEW»

En cualquier trabajo, si lanzas una silla y/o muerdes a algunos de tus compañeros, te ganas el despido. Y si además decides hacerlo contra los vicepresidentes ejecutivos de la empresa, el asunto se complica. De esta manera, Ace Steel selló su destino dentro de AEW el pasado 4 de septiembre, minutos después de la conclusión de All Out.

AEW sigue guardando silencio acerca del estatus de los implicados, aunque el propio Steel ya avanzó su liberación la semana pasada, cuando publicó un vídeo que nos llevó a dudar de si simplemente su suspensión había sido levantada. Pero no, ayer Dave Meltzer desveló que Steel ya no formaba parte de la casa Élite.

Un movimiento por parte de AEW que seguramente potencie, por extensión, las previsiones que estiman que CM Punk no volverá a aparecer por allí, mientras este miércoles, por primera vez desde aquella infame trifulca, la empresa hizo referencia a The Elite.

¿Y qué miembro de AEW cree podría comentar al respecto de un tema tan tabú? Efectivamente, Jim Ross, veterano que supongo dirá que a ciertas edades, nadie le va a dar directrices sobre qué puede decir y qué no. Y así, valoró la salida de Steel ante los micrófonos de la más reciente entrega del podcast Grilling JR.

"Life isn't about how many times you get knocked down; it's about how many times you get up!" Did Ace Steel's emotional plea get through to CM Punk?! Tune in to #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/9MA4qjUyVE