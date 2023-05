AEW podría anunciar mañana el regreso de CM Punk

De aquí al 17 de junio, presunta fecha de estreno de AEW Collision, sólo restan 32 días. Por lo que, si los reportes que hemos recogido en las últimas semanas son ciertos, la casa Élite debería dar cuenta de ello a no mucho tardar.

Y esta semana se antoja interesante, porque mañana Warner Bros. Discovery tendrá su presentación anual de programación (“upfront”), coincidiendo con un nuevo gran anuncio de Tony Khan en Dynamite, tras sugerir la semana pasada que sería de los más notorios de la historia de AEW.

Así, Andrews Zarian reporta hoy que luce muy posible que la compañía confirme la reaparición de CM Punk mañana en Dynamite o durante dicho “upfront”. Recordemos que Warner Bros. Discovery fue importante impulsora de la vuelta de Punk para que este ejerza de principal figura de Collision, programa que necesitará lucir como Dynamite, al situarse, presumiblemente, en la franja de los sábados; ubicación nada amable.

Desde el Moody Center de Austin (Texas, EE.UU.), AEW presentará este miércoles interesante edición de Dynamite, donde aparte de dicho anuncio, tendremos el siguiente menú.

#AEWDynamite is TOMORROW NIGHT LIVE at 8p ET/7p CT on TBS!

• Falls Count Anywhere: Chris Jericho v. Roderick Strong

• Ricky Starks v. Jay White

• #TheOutcasts v. Hayter, Baker & Shida

• RUSH v. Jack Perry

• Sammy Guevara in action

• We hear from Don Callis pic.twitter.com/g0t9yVicYv