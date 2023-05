Otra evidencia de que AEW no veta ya a CM Punk de su programación se dio esta misma semana durante Dynamite, cuando MJF, repasando sus méritos, dio cuenta de aquel “Dog Collar Match” que tuvo con el “Best in the World” en Revolution 2022 y la empresa mostró imágenes del mismo.

Y es que poco a poco, AEW prepara el terreno para el retorno de Punk. Según los chocantes reportes que recogimos el pasado mes, Tony Khan confía tanto en la popularidad de Punk que trazará una separación del elenco en toda regla, evitando así interacciones entre el veterano gladiador y The Elite.

Es entonces cuando entra en escena AEW Collision. Un nuevo programa televisado que se emitirá cada sábado, y cuyo estreno se prevé para el 17 de junio, donde Punk, sin The Elite, campará a sus anchas como principal figura.

Esta semana hemos sabido que si bien AEW quiere que Punk se mida con Chris Jericho en su retorno, el chicagüense pugna por otro oponente: Samoa Joe. Lucha que se daría en Collision poco después de la première del show.

El miércoles, Tony Khan sugirió la confirmación de Collision durante la siguiente entrega de Dynamite, vendiéndolo como uno de los anuncios más importantes de la historia de AEW.

Y hoy tenemos novedades vía Wrestling Observer Newsletter. Esto escribe Dave Meltzer sobre AEW Collision y CM Punk.

Suponemos pues que ese “segundo advenimiento” se dará en el mismo debut de Collision, como sucedió con la première de Rampage allá por agosto de 2021, denominada “The First Dance”, donde Punk hizo su regreso oficial a la lucha libre al calor de un abarrotado United Center.

Por cierto, guárdense de arquear demasiado sus cejas ante el nombre escogido ahora por AEW. Recuerden que uno de los apodos de Punk es “The Second City Savior”.

Where were you when @CMPunk made his #AEW debut 1 year ago today at #AEWRampage: The First Dance 8/20/21 @UnitedCenter? pic.twitter.com/ZdUn0jtF90