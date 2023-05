Conoce a los héroes y villanos de Raw: Listado interno de WWE

Unos días atrás conocíamos el listado interno de la WWE sobre quienes consideran creativamente que son los técnicos y rudos principales de SmackDown después de la reciente realización del draft que provocó unos cuantos cambios tanto en la marca azul como en Raw y NXT. Ya señalábamos entonces que quizá no hubo tantos como muchos hubieran deseado pero el panorama de la compañía ha cambiado notablemente después de un año con los mismos elencos; aunque en la actualidad la separación de marcas no es demasiado estricta.

IT IS COMPLETE CHAOS RIGHT NOW!!! #WWERaw pic.twitter.com/yElMcPqXID

Hoy hacemos lo propio con los técnicos y rudos principales de la marca roja a través de la información que nos proporcionan nuestros compañeros de eWrestlingNews.com.

HÉROES

VILLANOS

Como detalles curiosos podemos señalar la ausencia de Braun Strowman, lo que podríamos explicar, aunque realmente no tiene sentido con cómo se ha comportado hasta ahora desde su retorno a la empresa, apuntando que quizá esté trabajando como tweener. Tampoco están los integrantes del Judgment Day, que deberían estar posicionados en el número uno de los malos, Kevin Owens, Sami Zayn, Ricochet ni Alpha Academy, los cuales tiene claro su rol como técnicos y rudos. Además, es llamativo que haya tantos de los primeros y tan pocos de los segundos dentro del listado.

😱😱😱@RondaRousey and @QoSBaszler are here and just took out @RaquelWWE…#WWERaw pic.twitter.com/AoJKNv5tzv

— WWE (@WWE) May 16, 2023