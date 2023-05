AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Moody Center, en Austin, Texas, coliseo con capacidad para 15,000 aficionados y la casa de los Texas Longhorns de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

DOUBLE JEOPARDY MATCH: Claudio Castagnoli venció a Rey Fénix (*** 1/2) CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Orange Cassidy retuvo ante Daniel García (*** 1/2) SÚPER LIBRE: Julia Hart venció a Anna Jay (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: The House of Black retuvo ante The Best Amigos (***) LUCHA EN JAULA: Jon Moxley venció a Kenny Omega (*** 1/2)

► Este miércoles en AEW Dynamite

Chris Jericho logró, mediante una orden judicial, que Adam Cole no pueda estar presente en la misma arena donde él esté. Pero Jericho no contaba con que Roderick Strong daría la cara por su amigo. Strong retó a Jericho a un mano a mano en el cual los toques de espalda serán válidos en cualquier lugar. Aunque Jericho aceptó el reto, no contaba con otra estipulación: la Jericho Appreciation Society también tendrá prohibido estar en la arena.

La rivalidad entre las Outcasts y las originales de AEW tendrá su duelo más importante hasta la fecha. El trío de rudas formado por Saraya, Ruby Soho y Toni Storm enfrentarán a Britt Baker, Hikaru Shida y a la Campeona Mundial AEW, Jamie Hayter.

Ricky Starks sigue en guerra contra el Bullet Club Gold. Aunque ya logró derrotar a Juice Robinson, esta semana le espera un reto mayor: el exmonarca mundial IWGP: Jay White.

“Jungle Boy” Jack Perry es uno de los retadores de MJF por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Sin embargo, podría no llegar de una pieza a ese encuentro, pues tendrá que combatir al peligroso Rush.