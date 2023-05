Mientras The Elite están rivalizando con el Blackpool Combat Club en Dynamite, CM Punk continúa ausente de la programación de AEW, en espera de que el 17 de junio de comienzo Collision, show que la compañía comenzará a emitir los sábados con el Best in the World como estrella principal. Existe el rumor de que esta noche el gran anuncio de Tony Khan tiene relación con él.

