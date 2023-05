Se filtra foto de CM Punk en videojuego de AEW

Como se esperaba y tal como lo habíamos anticipado aquí en SÚPER LUCHAS, CM Punk acaparó los titulares el día de hoy. Sin embargo, la noticia no se dio exactamente como se rumoreaba, al menos no hasta el momento de redactar esta nota. En las últimas horas, varios gamers privilegiados tuvieron la oportunidad de disfrutar de una versión casi finalizada del esperado videojuego de AEW, y para sorpresa de todos, CM Punk hizo su aparición.

CM Punk fue uno de los personajes del elenco de luchadores con los que estos expertos probadores de videojuegos pudieron jugar. Uno de ellos, filtró en redes sociales una fotografía que revela cómo luce el modelo del personaje de Punk.

Además, otro afortunado compartió un breve clip que muestra la entrada al ring del ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW. Puedes apreciarlo a continuación:

Here is a snippet of his entrance pic.twitter.com/uvxu41LEqR

