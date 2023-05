Miércoles, 17 de mayo de 2023. Como ya previó Dave Meltzer, uno de los días más importantes para la historia de AEW. Y sin necesidad de que Warner Bros. Discovery haya confirmado una extensión de su acuerdo televisivo con la casa Élite en el “upfront” celebrado desde el Hulu Theater de New York.

Ya es bastante notorio que por fin, AEW Collision pase de oficioso a oficial, un programa que si quiere resultar exitoso deberá cambiar por completo los hábitos de consumo televisivo del espectador medio, al situarse en la franja de los sábados noche, habitualmente reservada a eventos de pago por visión, donde aquel WCW Saturday Night, como confesó recientemente Eric Bischoff, supuso una sangría monetaria para los bolsillos de Ted Turner.

Y claro, la expectación también estaba en comprobar si WBD y/o AEW mencionarían a CM Punk, que según los reportes constituirá la principal figura de Collision. Pero no. Ni rastro del “Best in the World” en el comunicado ni en la primera imagen promocional.

► CM Punk, el secreto peor guardado

Sin embargo, si echamos un vistazo al comunicado original de prensa publicado por WBD, sí que figura el ex Campeón Mundial AEW (captura de @BrandonThurston), antes de ser editado.

Posteriormente, sabemos vía ComicBook que ante la pregunta de este medio sobre CM Punk, WBD les dejó la siguiente respuesta: “CM Punk no está ligado a AEW Collision de TNT”. Se diría que una maniobra de despiste por parte del “mass media”, que seguramente quiera esperar a que Tony Khan dé cuenta hoy o en los próximos días del estatus de Punk, ya que hay previsto un gran anuncio durante Dynamite.

De hecho, ya informamos que el primer episodio de Collision llevará el subtítulo de ‘The Second Coming’, en referencia al retorno de “The Second City Savior”. Este, alejado de The Elite, disputaría poco después de dicha première un combate allí, con Chris Jericho o Samoa Joe como rival.