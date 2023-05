Thunder Rosa comparte su emoción al ser parte de AEW Collision

Thunder Rosa ha sido anunciada como una de las primeras luchadoras del nuevo programa AEW Collision que comenzará a emitirse los sábados desde el 17 de junio. Aunque ya hemos adelantado que no estará luchando en su estreno pues no estará recuperada de su lesión para entonces:

«Miro no me sorprende, porque no lo han utilizado durante un tiempo y podría ser una de las estrellas para el show del sábado. Y luego Rosa… La espalda de Rosa está muy mal. Me sorprendió. Ha estado en las grabaciones cada semana [para los comentarios en español] y sé que cuando ha entrenado en el ring… Lo mostraron una vez en All Access y aseguraron que fue hace meses, pero he escuchado que todavía cuando entrena su espalda le provoca mucho dolor. Su espalda no está mejor y vuelve a aparecer… No sé qué rol tendrá. No me dio la impresión de que está lista para volver de inmediato».

> Thunder Rosa, emocionada con Collision

Aún así, La Mera Mera no pudo evitar emocionarse cuando se vio en el póster, como revela en Busted Open Radio:

“Recuerdo, respiro y miro hacia atrás a Tony, también a mi productor, que está justo a mi lado, y comencé a llorar porque ¿por qué? Porque estoy en el centro principal de un cartel de un evento importante que tendrá lugar el sábado 17 de junio… Sé que es muy temprano, pero santo cielo, esto está sucediendo de nuevo”.

La que fuera Campeona Mundial AEW también valora la presencia de Julia Hart en el show:

“Es hermoso ver a una luchadora muy, muy joven, como recién salida de la escuela secundaria, pasar de ser una animadora a ser una mujer en el ring. Es hermoso ver el crecimiento de muchos de mis compañeros”.

