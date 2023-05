Este miércoles, en AEW Dynamite, Tony Khan tuvo bastante trabajo extra. Además de anunciar lo que parece será la confirmación de Collision para la semana que viene, recibió las sorpresivas visitas de Miro y Thunder Rosa, ausentes de los rings desde hace meses. Y parece que todo está relacionado.

Con un elenco tan amplio, Collision se justifica en pos de ofrecer un nuevo espacio de peso a nombres de relevancia. Y se diría que Miro y Thunder Rosa serán habituales de Collision como complemento de CM Punk, quien ya saben fue petición expresa de Warner Bros. Discovery para que este programa sabatino vea la luz el próximo 17 de junio.

Miro se encuentra bien físicamente, y su actual inactividad se debe a simple decisión creativa de AEW. Pero Thunder Rosa continúa convaleciente, por lo que su aparición el miércoles no respondería a un regreso competitivo de cara a la première de Collision, dentro de poco más de un mes.

Según “la Mera Mera” viene contando recientemente, su rehabilitación aún va para largo, y Dave Meltzer así lo expone ante los micrófonos de la última entrega de la Wrestling Observer Radio.

«Miro no me sorprende, porque no lo han utilizado durante un tiempo y podría ser una de las estrellas para el show del sábado. Y luego Rosa… La espalda de Rosa está muy mal. Me sorprendió. Ha estado en las grabaciones cada semana [para los comentarios en español] y sé que cuando ha entrenado en el ring… Lo mostraron una vez en All Access y aseguraron que fue hace meses, pero he escuchado que todavía cuando entrena su espalda le provoca mucho dolor. Su espalda no está mejor y vuelve a aparecer… No sé qué rol tendrá. No me dio la impresión de que está lista para volver de inmediato».