ROH 18 de mayo 2023 | Resultados | Fight Without Honor

Este miércoles 18 de mayo, ROH presentó a sus fanáticos un nuevo programa cargado de acción con una lucha titular por el Campeonato Mundial Televisivo NJPW y como estelar… Fight Without Honor con un equipo improvisado de promesas mundiales del panorama actual enfrentando a una de las parejas más condecoradas del planeta lucha libre. Hablamos del episodio número 12 de Ring of Honor que fue grabado el 6 de mayo en la arena Universal Studios en Orlando, Florida para emitirse en ROHWrestling.com.

> ROH 18 de mayo 2023

Para dar inicio a las hostilidades, Rey Fénix y Gringo Loco se vieron las caras en un mano a mano electrizante que incluyó lo mejor de los arsenales de cada luchador así como varios near falls hasta que el Campeón Mundial de Parejas ROH puso fin a la contienda con su rolling cutter.

A mitad del show, Zack Sabre Jr. puso en juego su título de New Japan ante AR Fox en una batalla de más de diez minutos que podríamos considerar la mejor de la noche y que terminó con victoria para el monarca a través de su Orienteering With Napalm Death, alcanzando su séptima defensa del cinturón hasta ahora.

Y antes de que fuera el turno del combate estelar, los fans del honor vieron regresar a Mercedes Martínez a los encordados por primera vez desde diciembre de 2022.

RESULTADOS COMPLETOS:

Rey Fenix venció a Gringo Loco

Willow Nightingale venció a Madi Wrenkowski

Iron Savages (Bronson y Boulder) vencieron a The Wingmen (Peter Avalon y Ryan Nemeth)

Christopher Daniels y Matt Sydal vencieron a Zack Clayton y Cole Karter

Lady Frost venció a Miranda Alize

Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) venció a Shinobi Shadow Squad (Cheeseburger y Eli Isom)

Campeonato Mundial Televisivo NJPW : Zack Sabre Jr. (c) venció a AR Fox.

: Zack Sabre Jr. (c) venció a AR Fox. Gates of Agony (Kaun y Toa Liona) vencieron a Dalton Castle y «The Boy» Brandon Tate

Shane Taylor y The Workhorsemen (JD Drake y Anthony Henry) vencieron a Schaff, Ricky Gibson y Eddie Pearl

Mercedes Martinez venció a Ashley D’Amboise

Fight Without Honor: Darius Martin y Action Andretti vencieron a The Kingdom (Mike Bennett y Matt Taven)

