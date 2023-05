AEW tiene un plan B para el estreno de Collision

Si CM Punk sigue en AEW sólo responde al hecho de que, de entre todos los luchadores que la empresa tiene bajo contrato —y a excepción de Sting y Chris Jericho—, es el de mayor popularidad. Aunque realmente, su condición de movilizador de la aguja del rating todavía no haya estado a la altura de las expectativas.

Warner Bros. Discovery y Tony Khan esperan que, tras todo aquel incidente en las postrimerías de All Out 2022, CM Punk reaparezca más candente que nunca y consiga que Collision, un show situado en la franja de los sábados, se consolide como un espacio televisivo rentable. Pero parece que por Ace Steel, todos estos planes están en el aire.

Punk quiere que Steel vuelva a trabajar como productor entre bastidores, y la negativa de Tony Khan semanas atrás habría distanciado otra vez al “Best in the World” de la casa Élite.

Tanto, que según Dave Meltzer, Punk fue eliminado de la promoción de Collision y AEW no ha confirmado todavía dónde se celebrará el estreno del programa (17 de junio), inicialmente previsto en el United Center de Chicago (Illinois, EE.UU.), escenario ad hoc para el denominado “Second Coming” del “Second City Savior”, que ya acogió aquel memorable “First Dance”.

¿Qué ocurrirá entonces con la première de AEW Collision? Según Tony Khan, AEW revelará su sede el próximo miércoles, y Dave Meltzer expone durante la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio sobre qué ubicación recalaría Collision en caso de que Punk se niegue a reaparecer.

La disputa CM Punk-AEW podría extenderse algunas semanas más, y la empresa quizás contemple postergar el anuncio definitivo del recinto que albergará el debut de Collision ante la perspectiva de un acuerdo con el luchador. En cualquier caso, se trata de un perjuicio bastante grave que Punk sólo podría resarcir propiciando unas cifras de audiencia históricas.

As announced at the Warner Bros. Discovery 2023 Upfront presentation today, TNT will launch a second night of professional wrestling with a new 2-hour series, #AEWCollision, starting on Saturday, June 17th LIVE at 8pm ET/7pm CT on @tntdrama!



To read the full press release:… pic.twitter.com/roOipqNDD6