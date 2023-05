“Born under a bad sign”, canción y LP de Albert King, podría servir como BSO para la historia del Campeonato Femenil de Parejas WWE. Y es que, sumado a un manejo creativo muy errático, ya ha vivido dos vacancias. La primera, hace un año, consecuencia de la “sentada” que protagonizaron Mercedes Moné (entonces Sasha Banks) y Trinity (entonces Naomi). Y la segunda, confirmada anoche.

Una lesión sufrida por Liv Morgan durante la defensa que protagonizó junto a Raquel Rodriguez el pasado viernes ante Damage CTRL, supone ahora la razón detrás de este movimiento. El reinado de Morgan y Rodriguez concluye pues en un total de 39 días, iniciado en el episodio de Raw del 10 de abril, al derrotar a Becky Lynch y Trish Stratus.

Y como última actualización al respecto, WWE anuncia que el próximo día 29, en Monday Night Raw, Raquel Rodriguez tendrá la oportunidad de hacerse de nuevo con el Campeonato Femenil de Parejas, si bien su compañera de armas no ha sido revelada. Rodriguez y esta misteriosa socia irán contra las duplas Ronda Rousey & Shayna Baszler, IYO SKY & Bayley (Damage CTRL) y Sonya Deville & Chelsea Green bajo Fatal 4-Way.

