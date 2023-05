Booker T: “No creo que a CM Punk le preocupe AEW”

Durante los 21 meses que CM Punk lleva bajo contrato con AEW, viene dejando claro que no volverá a verse avasallado por sus empleadores, como le sucedió dentro de WWE. Sin embargo, tal actitud sólo ha conseguido que muchos lo consideren otra vez una persona crispada y conflictiva.

Asimismo, estiman falsario su discurso tiempo atrás sobre el bien común de AEW y sobre “dar ejemplo” ayudando a jóvenes talentos. Ahora que presuntamente, Punk se niega a reaparecer en la casa Élite, a poco más de dos semanas del estreno de Collision, show se diría que diseñado para él.

Todo, porque Tony Khan rechaza el trabajo presencial de Ace Steel tras bastidores en pos de evitar potenciales conflictos, si bien no su recontratación. De hecho, se rumorea que AEW ya lo habría traído de vuelta para contentar a Punk.

Ante tal panorama, AEW ya contempla el plan B de recalar sobre el Daily’s Place en caso de que Punk siga enroscado, cuando reservó meses atrás el United Center de Chicago para el previsto “Second Coming”. Un “segundo advenimiento” actualmente incierto.

► Booker T vuelve a la carga

Ahora, ante los micrófonos de la última entrega del podcast ‘The Hall of Fame’, Booker T canaliza de algún modo ese sentir de tantos fans. El cinco veces Campeón Mundial de Peso Completo WCW, con un buen historial de diatribas hacia Punk, hace gala de su característica claridad.

«No creo que CM Punk fuese allí para preocuparse de AEW. Creo que fue allí para decir lo que iba a hacer, llevarse una buena bolsa de dinero, tener grandes combates y hacer algunas cosas ‘cool’. ¿De verdad crees que fue allí para ayudar a la compañía o ayudar a esos tipos? Porque la primera persona con la que trabajó fue Darby Allin. Darby ha perdido mucha candencia desde ese combate».

Apuntar lo discutible de que Allin haya perdido candencia. Aquel duelo sucedió hace ya casi dos años (All Out 2021) y “The Enigma” sigue ahí, pues de hecho luchará por el Campeonato Mundial AEW en Double or Nothing.