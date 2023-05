De primeras, AEW Collision no entró precisamente por los ojos de Eric Bischoff, pues al conocer la noticia, calificó de “estupidez” que Warner Bros. Discovery concediera otro espacio televisivo a la casa Élite, apuntando que esta ya tenía suficiente con intentar mantener los ratings de Dynamite y Rampage.

Y más recientemente, Bischoff quiso recordar que las noches de los sábados nunca han sido propicios para un show luchístico en televisión.

«Felicitaciones a Tony Khan y todo el equipo de AEW. Es una muestra de confianza por parte de una socia televisiva, y sin duda, es algo maravilloso. Yo no veo tan positivo tener un tercer show. Porque la historia ha demostrado que diluir tu producto, diluir tus objetivos y diluir tus recursos por demasiado contenido no es la mejor idea desde el punto de vista estratégico. Y añade a eso que es un show en los sábados por la noche. No sé cuántas personas de 18 a 49 años están en casa viendo televisión un sábado por la noche. Tal vez unos cuantos, pero cuando yo estaba en esa franja demográfica no era uno de ellos. No veo que haya mucha audiencia ahí. Pero oye, me he equivocado antes, veremos lo que pasa. «WCW Saturday Night para nada benefició al producto de WCW, no fue redituable. Sólo fue una herramienta para que Turner intentara hacerse con una audiencia fiel los sábados por la noche. Y según escuché en su momento, a Ted Turner no le importaba perder dinero».

► El siempre puntilloso Bischoff

Warner sabía que muchos seguidores y analistas haríamos el mismo apunte que Bischoff y recordaríamos (una vez más) el legado de WCW. Tal vez de ahí que el logo de Collision sea un homenaje muy claro hacia Monday Nitro. Y según Dave Meltzer, Collision contendrá otros guiños al exitoso programa que durante año y medio hizo que WWE hincara la rodilla.

Ante los micrófonos de la última entrega de ’83 Weeks’, Bischoff quiso comentar tal tributo, mostrándose cordial. Aunque seguidamente, “Easy E” volvió a sus fueros.

«La verdad es que me hizo sonreír. Supongo que la imitación es una forma sincera de halago. Pero no hay una estrategia creativa que permita que AEW cumpla su misión de ser diferente a WWE. Tienen más sangre, esa es la única cosa que realmente puedo distinguir de manera palpable… Uno tiene que hacer evolucionar de verdad el producto, ya sea en su formato, en cómo se filma, cómo se hacen las promos, cómo se cuentan las historias, o los valores de producción. Todo eso tiene que encajar, pero en el fondo tiene que haber una estrategia que diga: ‘esto es lo que nos hará destacar y por esto somos diferentes’. Y no lo veo».