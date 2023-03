Las grandes cadenas estadounidenses de televisión creen que la lucha libre puede salvar a la pequeña pantalla de su inevitable caída. Seguramente porque, como tiempo atrás el Rock ‘n’ Roll, el bello arte del pancracio apela a esa franja demográfica 18-49 tan valiosa para los ratings.

AEW cuenta ya con dos shows en Warner Bros. Discovery, Dynamite y Rampage, y hoy estrenará uno de telerrealidad, All Access. Pero WBD habría dado luz verde a un tercer programa de formato luchístico, bajo presumible denominación “AEW Collision”.

Según expuso Andrew Zarian, este show se emitiría los sábados en horario vespertino. Dave Meltzer añadió que AEW y WBD pretenden anunciarlo pronto. Julio del presente año se rumora como fecha de estreno.

Como contraparte, ni Dynamite ni Rampage han mostrado un verdadero crecimiento en pos de avalar otro espacio televisivo para AEW; especialmente el show de los viernes, cuya aura de irrelevancia lo acerca cada día más a ser un Dark: Elevation/Dark televisivo.

Aunque por envergadura de elenco, AEW necesitaría ampliar programación en WBD, Eric Bischoff valora ante los micrófonos del podcast ‘Strictly Business’ que eventualmente eso resultaría perjudicial para el producto Élite.

«Bien por ellos, pero creo que es una estupidez. Pienso que es un movimiento estúpido. Su producto es endeble, su producto central en términos creativos es inconsistente y soy generoso. Tener otra hora de televisión, tal vez sea una oportunidad económica demasiado buena como para decir que no y lo entiendo. Pero me apasiona muy poco otra hora de AEW hasta que no vea un par de horas que me parezcan convincentes. Y hace bastante tiempo que no la veo.

«¿Por qué no construir tu propia plataforma de ‘streaming’, ya que la televisión tradicional y la televisión por cable poco a poco están muriendo? ¿Por qué gastar recursos en algo que está muriendo? ¿Por qué diluir más el producto que ya tienes y que no lo está haciendo tan bien en televisión, aunque tú creas que sí? Gasta tus recursos en la siguiente evolución del producto. No en añadir otra hora o dos, ni añadir más de Ring of Honor, ni más promociones cruzadas, ni más Forbidden Door. Todo lo que haces sigue diluyendo tu producto central […] No sé qué demonios está haciendo WBD».