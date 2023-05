Luego de tildar de “estupidez” la concesión de un nuevo show televisivo a AEW por parte de Warner Bros. Discovery ante los micrófonos de ’83 Weeks’, Eric Bischoff reprodujo sus argumentos en reciente entrega del podcast.

« Es una empresa nueva . No esperaría que una empresa nueva tuviera la infraestructura y el personal sofisticado y las operaciones de una WWE , por ejemplo. Esta empresa tiene cuatro años. Todavía está pasando por dolores de crecimiento . Claramente, hemos visto mucho en los últimos 12 meses, en todos los sentidos, formas y maneras. Se manifiesta, detrás de escena, en cámara, donde sea. Están pasando por dolores de crecimiento. Era de esperar. Sería extraño si eso no fuera el caso. Pero mientras están creciendo a través de estos dolores de crecimiento, lanzar otro show, un sábado por la noche nada menos, cuando al menos el sentido común sugiere que no hay muchos de 18 a 49 años pasando el rato y viendo la televisión un sábado por la noche, particularmente en el espectro de 18 a 35 de esa demostración, será un desafío . Pero mientras tanto, voto de confianza. Tomemos un poco de champán y aprovechemos la oportunidad. Pero también sepamos que tendrá un costo».

Y lo que ya sabemos es que dicho programa semanal se emitirá cada sábado en TNT, bajo el nombre de AEW Collision, con CM Punk como principal figura, quien así se mantendría alejado de The Elite y el resto de luchadores que le dieron la espalda tras el infame incidente en las postrimerías de All Out 2022. Según los reportes, AEW Collision verá su estreno el 17 de junio.

Y durante la última edición de ’83 Weeks’, Bischoff quiso revelar que WCW Saturday Night, aquel serial sabatino que la extinta compañía de Ted Turner emitió entre 1992 y el año 2000, estuvo lejos de resultar exitoso.

«Felicitaciones a Tony Khan y todo el equipo de AEW. Es una muestra de confianza por parte de una socia televisiva, y sin duda, es algo maravilloso. Yo no veo tan positivo tener un tercer show. Porque la historia ha demostrado que diluir tu producto, diluir tus objetivos y diluir tus recursos por demasiado contenido no es la mejor idea desde el punto de vista estratégico. Y añade a eso que es un show en los sábados por la noche. No sé cuántas personas de 18 a 49 años están en casa viendo televisión un sábado por la noche. Tal vez unos cuantos, pero cuando yo estaba en esa franja demográfica no era uno de ellos. No veo que haya mucha audiencia ahí. Pero oye, me he equivocado antes, veremos lo que pasa.

«WCW Saturday Night para nada benefició al producto de WCW, no fue redituable. Sólo fue una herramienta para que Turner intentara hacerse con una audiencia fiel los sábados por la noche. Y según escuché en su momento, a Ted Turner no le importaba perder dinero».