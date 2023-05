The Rock alcanzó a ser una de las estrellas más grandes de la WWE antes de iniciar su aventura como actor en Hollywood. Estaba consolidado en la lucha libre profesional pero ni mucho menos en la industria cinematográfica. De esta transición, los consejos que recibió, la forja de su identidad más allá de los encordados, estuvo hablando recientemente en el podcast The Pivot. En la actualidad, Dwayne Johnson es una de las personalidades más exitosas del séptimo arte y tiene previsto estrenar, entre muchas otras películas, la comedia de acción y aventura ‘Red One’ con Chris Evans este 2023.



> The Rock, entre WWE y Hollywood

La Roca comenzaba hablando de sus intenciones como intérprete:

“Cuando salí de la lucha libre, hice la transición a Hollywood y quería tener una carrera que, con suerte, tuviera algo de longevidad. Y quería ser bueno”.

Continuaba comentando sobre seguir lo que le decían las personas que estaban a su alrededor, como alejarse completamente de su personaje luchístico:

“Toda esta mi*rda que en ese momento, si no sabes nada mejor y estás tratando de mantenerte enfocado en la Estrella del Norte, lo compras porque estás confiando las personas que están a tu alrededor”.

Y terminaba señalando que decidió confiar en sí mismo como paso previo a tener éxito en la meca del cine:

“Lo compré un poco durante unos años. Hasta que finalmente dije: ‘Ya no puedo hacer esto, tengo que ser yo’. Me encanta la lucha libre, es mi vida. Si quiero llamarme The Rock, me llamaré The Rock… Despedí a todo el mundo, contraté a un nuevo equipo… Y al menos si fallaba, lo haría siendo yo mismo”.

¿Qué opinas de The Rock como luchador de WWE? ¿Y como actor de Hollywood?