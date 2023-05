The Rock conectó recientemente con Vince McMahon

Cuando en los últimos tiempos se ha hablado de la venta de la WWE se ha mencionado la posibilidad de que The Rock formara parte de la transacción. Finalmente, no va a hacerlo pues la compañía se está vendiendo a Endeavor, misma propietaria de UFC; el anuncio oficial lo harán a finales de 2023. De todas maneras, la estrella de Hollywood ha estado pendiente de lo que ha estado pasando en este sentido y recientemente conectó con Vince McMahon, según él mismo da a conocer en CNBC’s Squawk on the Street.

> The Rock conectó con Vince McMahon

“Ha habido algunos grandes acuerdos en el espacio de la lucha libre, sí. Me conecté con Vince el otro día“.

Además, La Roca explica cómo ve la alianza de McMahon con Ari Emanuel, CEO de la matriz:

“Veo que va viento en popa. Se conocen desde hace mucho tiempo. Todos lo hemos hecho, de hecho, y veo viento en popa con esto. Esto ha tardado mucho en llegar. Piensa en dónde comenzó Vince. A menudo hablo sobre mi momento de siete dólares, cómo tenía siete dólares en mi bolsillo cuando me eliminaron de la Liga Canadiense de Fútbol. Vince también tuvo su momento de siete dólares cuando aprovechó cada dólar que tenía para el primer WrestleMania. Años después, crea esta fusión con Ari que está en los miles de millones de dólares. Veo, cuando digo viento en popa, que estos muchachos están empeñados en crear un conglomerado increíble que va a entretener a las masas. Entre WWE, UFC, Bullriding, y probablemente otras cosas que se avecinan, estoy entusiasmado con esta fusión“.

