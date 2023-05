The Rock revela que la lucha libre lo acercó más a su hija

Dwayne “The Rock” Johnson es uno de los nombres más imporantes en el mundo de la lucha libre profesional y mantiene una fuerte conexión con la industria a pesar de su exitosa carrera en Hollywood, aunque también lo consiguió todo en la WWE antes de cambiar de profesión. The Rock es un luchador profesional de tercera generación, hijo de Rocky Johnson y nieto del Gran Jefe Peter Maivia. Su hija, Simone Johnson, ahora también es parte de la WWE, trabajando en NXT con el nombre de Ava Raine, quien actualmente es miembro de Schism.

► La ocupada agenda de The Rock la mantuvo alejada de su hija Simone

Ava Raine actualmente compite en WWE NXT, debutando en el ring en NXT Stand and Deliver en una lucha por equipos. Tiene 21 años y un gran futuro por delante, considerando que poco a poco está siendo insertada en las rivalidades de la marca de desarrollo.

Durante una entrevista reciente con The Pivot, The Rock habló sobre su relación con su hija Simone Johnson, recordando cómo nunca estuvo allí para ella durante su crecimiento debido a su apretada agenda. No obstante, reveló cómo la lucha libre profesional lo acercó a su hija.

“Entonces, cuando tuve a Simone, estaba volando por el asiento de mis pantalones. Estaba luchando a tiempo completo, comencé a hacer la transición al cine a tiempo completo. Tenía tanta mier**, así que me gusta decir que Simone y yo crecimos juntos. Así que tuvimos una relación en la que yo siempre estaba fuera, pero tratamos de mantenerla unida. Ahora, años después, a medida que se convierte en luchadora profesional, en realidad nos ha acercado más. Entonces, en cierto modo, también ayudó a salvar esa relación, por lo que, en muchos sentidos, la lucha libre profesional ha sido el salvador de mi familia”.

The Rock está orgulloso de cuánto ha crecido su hija en NXT hasta ahora, y espera que tenga una carrera exitosa en WWE, donde apenas está comenzando.