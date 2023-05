Casi 21 años después de que WWE presentara su propio Campeonato Mundial de Peso Completo, cuyo primer portador fue Triple H, la empresa volverá a coronar monarca inaugural de esta nueva versión del histórico “Big Gold Belt” dentro de 11 días, como principal punto de Night of Champions.

Y para llegar hasta allí, Seth Rollins y AJ Styles, los contendientes al título, tuvieron que salir victoriosos de una Triple Amenaza y luego un mano a mano, respectivamente, en Raw y SmackDown. Este será el quinto duelo individual entre “The Visionary” y “The Phenomenal”, quienes nunca ostentaron aquel cetro en su anterior versión; el segundo, básicamente, porque la correa ya había sido absorbida por el Campeonato WWE cuando firmó con McMahonlandia.

Y ahora merece la pena detenerse en el dato que comparte la cuenta de Twitter Wrestling Stats & Info sobre Seth Rollins y su inminente implicación en Night of Champions.

Since the formal establishment of @WWE in 1963, no one in its 70-year history has ever been involved in 3 different matches to crown 3 different inaugural champions while on the the #WWE roster.



At #WWENOC, @WWERollins will become the 1st.#WWENXT – Universal – World Heavyweight https://t.co/t8jvGRsjea