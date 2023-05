Tan solo unos días atrás recordábamos el único combate WCW King of the Road que enfrentó a Dustin Rhodes enfrentando a con The Blacktop Bully, mejor conocido como Smash, integrante de Demolition, en la parte de atrás de un camión mientras este circulaba por carreteras secundarias de Mississippi buscando hacer sonar una bocina para alzarse con la victoria. Hoy volvemos con el ex luchador cuyo nombre real es Barry Darsow para conocer su opinión sobre el producto actual que ofrece la WWE, donde en su momento fue Campeón de Parejas.

> Smash alaba a las luchadoras

Hablando recientemente en The Wrestling Perspective, apuntaba que las luchadoras están superando a los luchadores en estos momentos:

“Vi a Charlotte Flair. Impresionante. Nunca la había visto luchar y me pareció que había dado uno de los mejores combates del cartel. Fue increible. Ella fue fenomenal. Luego, comencé a ver más combates de mujeres, son increíbles… Todos los muchachos están haciendo lo mismo, simplemente moviéndose hacia arriba y hacia abajo, los mismos movimientos y todo eso. Las chicas ahora son lo que solían ser los chicos: son duras. Estas mujeres han cambiado la lucha libre. Es enorme lo que están haciendo”.

Y también le gusta que en la actualidad los fanáticos tengan más opciones para acceder a la compañía luchística:

“Creo que es bueno. Hay más formas de que la gente mire el producto. Mantiene a los luchadores alerta. Tienen que ser buenos para que la gente los vea. Para que alguien se destaque ahora, la oficina realmente tiene que empujarlos, y los luchadores tienen que ser increíbles en su oficio. De lo contrario, no van a tener trabajo”.

¿Estás de acuerdo con Smash?