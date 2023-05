En Backlash 2023, Bianca Belair sumó 400 días como Campeona Raw luego de retener con éxito su título frente a Iyo Sky, aunque tuvo sus dificultades, ya que la ex Campeona NXT la puso en apuros, aparte de que contó con el público a su favor a pesar de ser la ruda. Tras una dura batalla, Bianca aprovechó una distracción de su rival para conseguir derrotar a su rival, quien lo dejó todo en el ring.

► Bianca Belair derrotó a Iyo Sky en un buen combate

El combate entre Bianca Belair e Iyo Sky ha recibido elogios abrumadores en los últimos días y el ex escritor de la WWE, Freddie Prinze Jr., fue el último en compartir sus opiniones durante un episodio reciente del podcast “Wrestling With Freddie“, hablando sobre cómo los fanáticos decidieron quién era la técnica y quién era la ruda, destacando además el reinado de Bianca Belair, luego del récord conseguido con su victoria ante Sky.

“Permíteme decirte ahora mismo, quemaron la casa en el primer combate. Las dos mujeres, y la multitud no es igualmente responsable, pero jugaron un papel enorme en este combate“.

“No pensé que me gustaría tanto el combate como en efecto sucedió. Desde el principio, estas chicas se adueñaron de la multitud. La multitud sentía que formaba parte del combate. IYO les hizo saber que apreciaba su cariño. Pero no lo hizo de una manera tímida, lo hizo como diciendo: ‘Sí, así es, soy genial y lo sabes’.”

El presentador del podcast siguió elogiando las actuaciones de ambas luchadoras antes de recomendar a la gente que vea la repetición de su combate de Backlash en Peacock. Culminó diciendo que Bianca Belair vs. Iyo Sky es oficialmente su combate de la semana.