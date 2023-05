Recordando el único combate WCW King of the Road

Durante Uncensored 1995, WCW realizó el primer y último combate King of the Road con Dustin Rhodes enfrentando a Barry Darsow, que entonces era conocido como The Blacktop Bully, y posteriormente como Smash en The Demolition. Consistía… a ver cómo explicamos esto a quienes no lo conocen. Ambos luchadores iban dentro de un camión de 18 mientras este circulaba por carreteras secundarias de Mississippi buscando hacer sonar una bocina para alzarse con la victoria. No fue en vivo sino que la compañía lo grabó en varios días, por lo que los dos guerreros tuvieron que batallar en esas condiciones en más de una ocasión. Si suena mal, peor es verlo, lo cual podéis hacer más abajo. Antes nos hacemos eco de las recientes declaraciones al mismo Darsow a Fightful acerca de aquello.

> El único combate WCW King of the Road

“Manejamos 60 millas alrededor de Atlanta, teníamos helicópteros con cámaras y camiones con cámaras. Estábamos luchando, nos lo estábamos pasando muy bien y terminamos sangrando como locos por todos lados. La oficina nos dijo que tenía que haber sangre, así que terminamos usando el alambre de púas. Hicimos todo allí, y estábamos sangrando de la cabeza a los pies, y terminaron eliminando un montón de ese combate también”.

Darsow recuerda también que ambos fueron despedidos por violar la política corporativa:

“Estábamos en un campo cuando terminó el combate, y miré a Dustin. Le di un gran abrazo. Dije: ‘Dustin, ese fue el maldito mejor combate. Eso fue lo más divertido. Qué combate’. Nos abrazamos. Terminé conduciendo de regreso a Charlotte. El se fue a donde estaba su casa. Al día siguiente recibí una llamada de Eric Bischoff, y Eric dijo: ‘Barry, qué lucha’. Luego dijo que tenía buenas y malas noticias. Le dije: ‘Bueno, ¿cuál es la buena noticia?’. Dijo que habái sido uno de los mejores combates que había visto. Le dije: ‘Bueno, ¿cuáles son las malas noticias?’. Él dice: ‘Estás despedido’. Le pregunté por qué si había sido uno de los mejores combates de la historia. Me dijo que no se suponía que íbamos a mostrar sangre en la televisión. Fue un combate sin censura. Mike Graham, nuestro agente, dijo que teníamos que estar sangrando de la cabeza a los pies, lo cual estábamos, ¿y nos van a despedir por eso? Entonces, Eric dice: ‘Sí, pero por favor, Barry, no hagas nada malo. Te volveré a contratar. Te lo prometo’. Así que dije, está bien, y llamé a Dustin. Dije: ‘Dustin, ¿también te despidieron?’. Me dijo que sí, que lo llamo Mike Graham y que lo despidieron. Así que nos despidieron a todos. Eso fue lo único que le dije a Eric. ‘Espero que despidas a todos los involucrados’. Él dijo: ‘No, son solo ustedes tres’. De todos modos, nos despidieron por tener uno de los mejores combates. Me volvió a contratar después de eso, aproximadamente un año después. Así que cumplió su palabra“.

Y señala además que aquel personaje, The Blacktop Bully, es uno de sus favoritos:

“El Blacktop Bully fue uno de mis personajes favoritos. Tuviste a Dustin Rhodes el otro día. Qué gran tipo; Dustin también es uno de los mejores trabajadores en este negocio, por cierto. Cuando tuve esa lucha de camiones con él en WCW, nos divertimos mucho, y ambos nos despidieron. Fue increíble».