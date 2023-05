Backlash 2023 vio a Omos, acompañado de MVP, perder en un mano a mano ante Seth Rollins. El resultado no fue una sorpresa pero parece estar habiendo una tendencia en el sentido de que cada vez que el Gigante Nigeriano tiene un combate en el que si consigue la victoria sería un gran empuje para su carrera es derrotado. Como le ocurrió con Brock Lesnar en WrestleMania 39. Imaginemos si hubiera ganado ambos encuentros, incluso tendría dos fuertes argumentos para buscar el Campeonto Universal Indiscutible o el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo.

> Todo va bien con Omos

Podríamos pensar que el nativo de Lagos no termina de contentar a quienes toman las decisiones en la compañía y por ello pierde en cada oportunidad importante que tiene. Lo prueba, pero no cumplen como esperan, y siguen trabajando con él. Sin embargo, ese no es el caso. Entendemos que todavía no ven a Omos en el plano estelar pero no en un sentido negativo. De hecho, nuestros compañeros de PWInsider nos informan de que en WWE están muy contentos con el trabajo del gigante en el reciente Evento Premium en Vivo con El Visionario.

No solo eso sino que existe el consenso dentro de la empresa de que este fue uno de los mejores combates del guerrero nigeriano hasta la fecha. Así que realmente todo es positivo en cuanto a lo que está pasando en la actualidad con Omos. No termina de dar ese paso adelante, eso llegará con el tiempo, pero mientras recibe oportunidades ante grandes oponentes en shows premium, a pesar de que salga derrotado, sigue evolucionando favorablemente. Veremos ahora cuál es su siguiente paso después de no haber estado esta pasada noche en el programa de Raw.