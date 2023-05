Kurt Angle firmó su primer contrato -de una duración de cinco años- con WWE en agosto de 1998. Originalmente, fue en 1996, después de que ganara su medalla de oro en lucha libre en las Olimpiadas de Atlanta, cuando le ofrecieron un acuerdo, pero él no estaba interesado porque no tenía buena opinión del pro wrestling. Fue viendo Monday Night Raw cuando se dio cuenta de lo que podría hacer si aceptaba. El resto es historia. Pero ahora entramos en ella para hacernos eco de su recuerdo de sus tiempos en el territorio de desarrollo, de los cuales estuvo hablando recientemente en The Kurt Angle Show.

> Cuando Kurt Angle era un luchador en desarrollo

“Su sistema de desarrollo en ese entonces era muy primitivo. Lo que quiero decir con eso es que no tenían mucho. Tenían un almacén a un par de millas de la sede de la WWE. Era un almacén de la WWE, un edificio de producción y tenían un ring de lucha allí y lo que sucedió fue que Dory Funk Jr. firmó un contrato con la WWE para hacer su Dory Funkin Dojo en la sede de la WWE y Tom Prichard fue uno de los entrenadores y así fue como comencé. Era diferente.

“Trajeron entre 12 y 15 muchachos. Edge y Christian eran parte de eso. Un niño llamado Steve Bradley, Glen Kulka, si alguien conoce a Glen es de Canadá, jugador de fútbol profesional. Matt Bloom, Baldo, hubo mucho gran talento que llegó allí. Al principio, solo entrenabas cinco días. Recibías 300 golpes al día. Era brutal. Literalmente renuncié el primer día porque estaba como ‘No puedo hacer esto’. Le dije a mi representante que no podía dar vueltas así. Es como darte una paliza, y él dice: ‘Quédate hasta el final y mira si puedes lograrlo’, y lo hice, pero estaba listo para irme porque era como masoquismo.

“Era principalmente todo lucha libre. Algunas cosas de condición física en el ring, muchas escuelas de lucha libre hacen eso. Pero, en su mayor parte, era técnica y psicología narrativa. Hacíamos ejercicio en el gimnasio por la mañana. Hacíamos nuestro cardio y levantamiento de pesas. Luego, en la tarde y temprano en la noche, duarnet cuatro o cinco horas entrenábamos lucha libre. La cosa es que solo lo hacían cinco días al mes. Luego, me iría a casa y esperaría 25 días.

“Pero, lo que hicieron fue tener shows independientes después de esos cinco días, tendrían un par de shows independientes seguidos durante los días seis y siete en el noreste cerca de Boston, y ahí es donde íbamos a tener nuestros combates de práctica. Íbamos a estos pequeños espectáculos independientes que tenían 60-70 personas. Fue una lección de humildad, pero fue una buena forma de comenzar. Realmente disfruté hacer eso.

“Lo único es que no estaba recibiendo suficiente entrenamiento. Porque, estar allí durante una semana y luego estar en casa durante tres semanas, entonces les dije: ‘Escuchen, necesito más entrenamiento’. Entonces, lo que hicieron fue que decidieron asociarme con un niño llamado Steve Bradley, quien creo que es el mejor luchador que nunca llegó a la WWE en la televisión. Me asociaron con él y me llevaban en avión cada dos semanas y hacían que Steve entrenara conmigo en la sede de la WWE”.