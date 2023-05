WWE podría buscar nuevo socio para transmitir Raw y SmackDown

WWE está entrando en una etapa decisiva de cara a la negociación de sus derechos televisivos para Raw y SmackDown. Si bien los acuerdos con NBCU (USA Network) y FOX expiran el próximo año, las conversaciones deberían empezar muy pronto, considerando que las partes podrían no estar de acuerdo en las cifras iniciales del nuevo contrato.

► WWE no ha conversado con FOX ni NBCU sobre sus derechos televisivos

WWE intentó llegar a un acuerdo con FOX y NBCU primero antes de hablar con cualquier otro socio potencial para sus programas de televisión, pero parece que no pudieron cerrar un trato a tiempo. Tanto FOX como NBC Universal tuvieron alrededor de un mes para hablar con WWE por su cuenta, pero ambas cadenas dejaron a WWE fuera de sus presentaciones iniciales de programación, aunque esto no significa que no vayan a negociar después.

PW Insider informó recientemente que NBCU y FOX no pudieron asegurar un acuerdo con WWE en la ventana exclusiva que tenían para negociar. Es por eso que se olvidaron de incluir a WWE en sus presentaciones iniciales.

“La ventana exclusiva de WWE para negociar futuros derechos de medios con FOX y NBC ha expirado o está a punto de hacerlo, según ha podido saber PWInsiderElite.com. El CEO de WWE, Nick Khan, señaló durante la llamada de accionistas más reciente que esos medios tenían aproximadamente un mes de derechos de negociación exclusivos y la creencia dentro de la compañía es que están a punto o ya han llegado al punto en que WWE puede abrir discusiones con todos los posibles postores de derechos de medios. para Raw, Smackdown, etc. en los Estados Unidos.”

WWE muy bien podría terminar en un nuevo hogar televisivo, ahora que la ventana de negociación exclusiva concluyó. Es posible que renueven, pero también queda abierta la posiblidad a que cualquier cadena ponga una oferta sobre la mesa para el análisis de Vince McMahon. Habrá que estar pendientes a cómo se desarrollan los eventos en las próximas semanas, porque seguramente WWE encontrará un hogar para Raw y SmackDown.