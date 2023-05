De los Marines a IMPACT: El aprendido pesimismo de Steve Maclin

Aproximadamente dos años atrás, cuando todavía estaba en AEW, Cody Rhodes hablaba así del éxito de la compañía: “No me sorprende nuestra expansión pero siempre he sido el eterno pesimista. El motivo es que crecí en una familia de luchadores. No fue hasta la llegada de Tony Khan que pudimos encontrar una gran cadena, ser una alternativa de verdad y entrar en un espacio en el que no ha habido nadie durante dos décadas. Sé que todo esto puede acabar en un abrir y cerrar de ojos pero no me sorprende nuestra expansión. Especialmente ahora que nos estamos movimiento a TBS”. El ahora luchador de WWE no es el único que prefiere usar el pesimismo como escudo. Algo similar apuntaba recientemente Steve Maclin, el Campeón Mundial Impact, en The Wrestling Perspective.

> ¿Cuándo supo que ganaría el título?

“Supe como un mes antes que me iba a pasar, pero las cosas siempre cambian en la lucha libre e intento no hacerme demasiadas ilusiones, porque de esa manera no me decepciono. Siempre mantengo mis expectativas bastante bajas. Eso es algo que aprendí en el Cuerpo de Marines. Aprendí a mantener mis expectativas bajas porque en algún momento te vas a decepcionar”.

> El cambio de planes

“Me preocuparé por algo cuando suceda. ¿Es bueno saberlo con anticipación? ¿Hacia dónde vamos con la historia? Porque originalmente, se suponía que iba a ganar el título en Bound for Glory en Call Your Own Shot, pero luego apareció Bully, las cosas cambiaron y, en realidad, también me ayudó a largo plazo con la historia. Porque luego pasaron a Bully [Ray] y Josh [Alexander] y construyeron a Josh aún más. Y luego también me construyeron a mí hasta que supimos que nos veríamos en Rebellion”.

> Deonna Purrazzo, su esposa, es la Campeona Mundial Knockouts

“Cuando me dijeron que iba a ganar me pareció increíble, e incluso que mi esposa ganara el título en la misma noche lo hizo aún mejor porque nunca imaginamos que algo así iba a pasar. Los dos esperábamos que algún día seríamos campeones al mismo tiempo, pero nunca que sucedería en la misma noche, y especialmente teniendo ella un evento principal con Jordynne [Grace] tan bueno. Estaba tan feliz y orgulloso de ella”.