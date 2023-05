Ampliado el cartel de Night of Champions 2023

Por ahora restan todavía oponentes creíbles como para que el reinado de Gunther pueda lucir en algún momento amenazado, tras superar el importante reto de WrestleMania 39, donde se impuso a Sheamus y Drew McIntyre bajo Triple Amenaza. Empero, Mustafa Ali se diría no es una Superestrella que encaje en ese cupo.

Ayer, el otrora líder de Retribution salió ganador de una batalla campal, obteniendo así la oportunidad de luchar contra Gunther por el Campeonato Intercontinental en Night of Champions, para sorpresa de muchos seguidores. Será la segunda vez que Ali compite por este título en seis años de trayectoria dentro de WWE, luego de hacerlo en el especial Smackville (27/07/2019), cuando intentó sin éxito arrebatárselo a Shinsuke Nakamura.

Y del lado femenil, McMaholandia hizo oficial un duelo entre Trish Stratus y Becky Lynch para Night of Champions, como ya se intuía, si bien antes las gladiadoras deberán firmar contrato el próximo lunes en Raw.

A celebrarse desde el Jeddah Super Dome de Yeda (Arabia Saudita), Night of Champions ofrece por ahora este cartel.

.@AliWWE will get his shot at @Gunther_AUT and the #ICTitle when he faces The Ring General at #WWENOC! pic.twitter.com/g3eehD0cwh

— WWE (@WWE) May 16, 2023