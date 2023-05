El momento de Seth Rollins en WWE

Seth Rollins es uno de los aspirantes al nuevo Campeonato Mundial de los Pesos Pesado que WWE pondrá en liza el sábado 27 de mayo en Night of Champions. Su rival será un hombre no menos experimentado y que también lo ha ganado todo, AJ Styles. En la noche de ayer en Raw, y antes de verse las caras con The Phenomenal One, Seth Rollins quiso repasar la evolución de su propio personaje junto a la evolución de la industria, algo que Rollins piensa que siempre han ido de la mano.

►Ser el primer Campeón de NXT

“En aquel momento había una necesidad de cambiar las cosas, de darle una vuelta a esta industria y yo tuve una visión. Con aquel campeonato podía hacerlo, podía cambiar el mundo del deporte de entretenimiento de una vez por todas”.

► The Shield y la traición:

“Éramos tres chicos que queríamos cosas y las queríamos ya. No íbamos a aceptar un ‘no’ por respuesta. A día de hoy además me siguen preguntando ‘por qué’, ¿Por qué traicioné a The Shield? Llegué a un punto en el que vi que no podía progresar más, y llegados a este momento, si quieres seguir avanzando tienes que arriesgar y tomar decisiones. Si no hubiera golpeado a Roman con la silla, ¿Cómo habría sido mi futuro?

► ¿Es Seth Rollins el próximo Campeón Mundial de los Pesos Pesados de WWE?

“Creo que es el momento de volver a cambiar las cosas. Ninguno de los chicos de la parte más alta del elenco quiere arriesgar nada con los títulos que tienen; quieren protegerse más que hacer avanzar a la industria y ahora es el momento perfecto para el nuevo Campeonato Mundial de los Pesos Pesados”.

► Su personaje de masas:

Soy un visionario. Por primera vez en mi carrera estoy experimentando la parte más auténtica de mi mismo y tengo una gran sinergia con el Universo WWE. Quizás es simplemente el momento o el trabajo duro que llevo haciendo todos estos años pero siento que no estoy forzando las cosas para cambiar el sistema, sino que ahora es el sistema el que me está cambiando a mi.