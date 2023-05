John Cena fue acusado de usar esteroides en WWE

Este es un tema tan controvertido que hay que andarse con mucho ojo cada vez que hablamos del mismo o cada vez que salen a la luz rumores, hipótesis o similares en torno al negocio de la lucha libre. El uso de esteroides por parte de los luchadores no es algo para tomarse a la ligera, y menos cuando en la noticia aparecen John Cena y WWE en el enunciado. Sin embargo, en los años 90, fue uno de los temas de candente actualidad que llegó a costarle un buen disgusto a WWE y a Vince McMahon, que tuvo que salir públicamente a defenderse en televisión nacional.

Desde que ese incidente salió a la luz pública, casi todos los grandes nombres de la lucha libre se sometieron a un juicio público, teniendo que demostrar que estaban libre de culpa y que eran deportistas sanos y no hacían trampas.

►Un canal de noticias difamó erróneamente a John Cena por el uso de esteroides

La historia se remonta al año 2007, cuando la CNN (corporación de 4.300 millones de dólares) lanzó un documental sobre lucha libre profesional, incluyendo un segmento de una entrevista que John Cena le concedió. En esta entrevista, de 45 minutos de duración, la CNN sacó de contexto unas declaraciones de Cena acerca del uso de esteroides en WWE, entrevista la cual recuerda hoy Essentially Sports. El reportero norteamericano le preguntó a John Cena: «¿Alguna vez has tomado esteroides?», a lo que el 16 veces Campeón Mundial WWE teóricamente respondió:

«Esta es una pregunta loca y es algo que es difícil de responder solo por la forma en que la sociedad es está conformada. Depende de la forma en que la gente conciba las cosas, porque las drogas que mejoran el rendimiento han sido el centro de atención y es algo interesante de lo que hablar. No puedo decirte que no lo he hecho, pero nunca podrás demostrar que lo he hecho«.

Sin embargo, eso no fue lo que John -Cena dijo realmente sino que se confirma que su respuesta fue: «Absolutamente no». Pero sorprendentemente, esta respuesta de John Cena no llegó al documental.

La noticia falsa se realizó solamente para acaparar titulares y atraer la atención del mundo del deporte de entretenimiento (y no solo de éste), pero pronto se reveló que la CNN la editó, modificó y manipuló para sacarla de contexto e indirectamente costarle mucho dinero a John Cena por el daño que conllevó para su reputación.

►WWE demostró las malas intenciones de la CNN

WWE se lo tomó en serio marcándose como objetivo demostrar que su mayor Superestrella estaba libre de cualquier tipo de acusación, mostrando las imágenes editadas y las imágenes originales en su web oficial, dejando las cosas claras para la audiencia, que se hasta el momento seguía en shock por las declaraciones de The Champ. No solo presentaron las pruebas, sino que exigieron una disculpa de la CNN. Este fue un ejemplo más de cómo una declaración de un personaje público se puede usar en su contra para difamar y causar daños, a veces irreparables, sobre su persona.