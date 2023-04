WWE no tiene planes para Alexa Bliss

Alexa Bliss no tiene planes de regreso y parece que WWE tampoco tiene prisa por que así sea. La última vez que vimos a la luchadora de Ohio en televisión fue en el Royal Rumble donde cayó ante la campeona de Raw, Bianca Belair, en la que sin duda, fue la peor lucha de la noche. Corta, vacía y mal ejecutada, la lucha entre ambas mujeres por el campeonato rojo de WWE fue muy criticado. Aunque esa no es la principal razón por la que no vemos a Alexa Bliss en televisión, sino que la talentosa ex-campeona se recupera de una cirugía facial al habérsele encontrado un carcinoma basal producido por el exceso de sol… además de estar ocupada con otros bolos televisivos en este momento. Sea como fuere, ¿Cuánto le queda y por qué WWE no la ha traído de regreso ya?

► ¿Volverá Alexa Bliss a televisión?

Las noticias no son buenas. Como reporta Ringside News, a pesar de seguir con contrato en vigor, Triple H no tiene planes para su regreso a corto plazo. Su nombre fue uno de los más rumoreados en torno al fin de semana de WrestleMania 39, pero finalmente no la vimos por ningún lado. Si los planes de su regreso pasaban por una nueva alianza con Bray Wyatt, esto también queda descartado desde este momento, ya que el luchador es otro que está de baja indefinida y dio al traste con los planes de Bobby Lashley de cara a su lucha en el “Escaparate de los Inmortales”.

No descarten que Alexa Bliss sea uno de los nombres sorpresa de cara al próximo draft de WWE que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo. Si es cierto que el regreso de Alexa Bliss depende de el regreso de Bray Wyatt deberíamos preocuparnos y mucho. La luchadora no ha sido la misma desde que la emparejaron con Bray y su casa de recuerdos infantiles. El personaje no le hizo ningún favor y si finalmente somos testigos de su regreso a televisión, ¿No sería mejor que WWE trajera de vuelta a “La Diosa”? Aquella versión de Bliss es la que echamos de menos, la que plantó cara a todas en la división femenina y la que puso en jaque al elenco entero. Habrá que seguir atentos y como siempre te lo contaremos en Superluchas.