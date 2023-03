«Cansada de ver estos tuits. No estoy de descanso. Ellos saben dónde encontrarme». «También tienen que recordar – sólo ven partes de mi vida que quiero que vean». Alexa Bliss realizaba estas dos publicaciones en redes sociales hace menos de dos semanas para abordar los informes, rumores y especulaciones que está habiendo sobre ella desde que está alejada de la programación de la WWE. Ciertamente, apenas ha habido información. Aunque ella de alguna manera siempre ha sido tranquilizadora. «No crean las cosas que leen. A menos que vengan directamente de mí… no son reales jajaja», decía en febrero.

Dicho esto, nuevamente en RRSS, la luchadora ha dado más detalles de lo que ha estado pasando con su vida fuera de los encordados revelando que estuvo pasando por un procedimiento relativo a su salud. Afortundamente, todo está bien, así que entendemos que debería volver pronto a la acción.

Thank you! Don’t worry, short healing time. Always get your skin checked! Esp if you are in the sun or use tanning beds! Lol

“¡Gracias! No te preocupes, corto tiempo de curación. ¡Siempre revisa tu piel! ¡Especialmente si estás al sol o usas camas de bronceado! Jajaja “.

There was a spot on my face yes- that had gotten worse. So went to get biopsy. Was basal cell carcinoma. During my procedure doc also found other squamous cells. Was a quick and easy procedure. Glad I always get my skin checked 😊

