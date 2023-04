Haley y Hanna Cavinder favoritas para WWE

Aún no han llegado y ¡ya son la pareja favorita para conquistar el campeonato de Parejas WWE! Así son las hermanas gemelas que están rompiendo las redes sociales y que han anunciado que van a llegar a WWE tras no finalizar sus dos años restantes en el baloncesto universitario norteamericano. Ellas son Haley y Hanna Cavinder y cuentan con casi 1.5 millones de seguidores en sus redes sociales, con especial seguimiento en Instagram, en donde dan buena cuenta a diario de sus progresos deportivos y no deportivos. No son unas extrañas para WWE ya que Haley y Hanna ya han entrado a formar parte del programa de desarrollo de la empresa (NIL) y han visitado a las Superestrellas de WWE en varios shows locales celebrados en las cercanías de Miami, su lugar de residencia.

► Las gemelas golpean dos veces

Haley y Hanna Cavinder eran jugadoras de baloncesto universitario de primer nivel, pero para sus seguidores son las Cavinder Twins (o Gemelas Cavinder). Después de cuatro años jugando al baloncesto universitario, primero en Fresno State y luego en Miami (Florida), las hermanas han anunciado que renunciarán a su quinta temporada de elegibilidad. Sin embargo no perderán de vista al público ni saldrán de los negocios de deporte y/o entretenimiento ya que unirán la mayor empresa a nivel mundial de este tipo, WWE.

Las Cavinders comenzarán a entrenar en WWE con la esperanza de convertirse en una de las principales parejas de la compañía, aprovechando el tremendo agujero que a día de hoy sigue existiendo en la división de parejas femenina. Sus palabras son reflejo de sus pensamientos y de sus intenciones y así lo expresó Haley Cavinder a “The Today Show:

“Nos encanta WWE. Su fans, su deporte, su lado fitness. Eso se ajusta a nuestro cerebro y se alinea muy bien con nosotros. Estamos muy emocionadas por el futuro que vamos a tener en común“.

Pero, ¿qué les depara el futuro a Haley y Hanna cuando leguen a WWE? El creador de probabilidades de Bookies.com, Adam Thompson, ha creado un sistema de emparejamientos con el que cree saber el futuro que les espera a las Cavinder en WWE a la pregunta de ¿Ganarán un título en WWE antes de 2027? El programa arrojó números que, sin lugar a dudas, dan a las gemelas como favoritas, con un 74% de “Sí”.

► ¿Cuándo comenzarán a entrenar?

Las hermanas comenzarán a entrenar con WWE en Orlando esta primavera. La rutina de convertirse en un luchador profesional ha dejado en el camino a más de un talento que se creía imbatible, pero ese no es el caso de las Cavinder que van a por todas en WWE. Y para muestra un botón, lo que dijo el agente de Cavinders, Jeff Hoffman a The Street:

“WWE tiene un proceso de entrenamiento muy específico. Haley y Hanna están extremadamente en forma, sanas, hacen ejercicio constantemente, pero también hay un proceso a través del entrenamiento para asegurarse de que entiendes no solo los movimientos, sino también la seguridad“.

Los Cavinders tienen fama y tienen dinero, con un patrimonio neto estimado de alrededor de 5 millones de dólares. Si el experimento de WWE no funciona, tienen otras opciones a las que recurrir. El éxito no sucederá de la noche a la mañana, eso lo tienen claro, sin ir más lejos a Ronda Rousey le tardó casi dos años completos desde el momento en que comenzó a entrenar en el WWE Performance Center de Orlando hasta el momento en que ganó el Campeonato Femenino WWE. El Campeonato Femenino en Parejas WWE es el que tiene más sentido para las hermanas. Les permitiría trabajar juntas y establecer sus nuevas identidades antes de hacer cualquier carrera individual. El tiempo dirá sis las apuestas son o no certeras.