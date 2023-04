Mickie James: “Es desgarrador renunciar al título”

Mickie James tuvo que renunciar al Campeonato Mundial Knockouts debido a una lesión poco antes de IMPACT Rebellion 2023. Con Deonna Purrazzo recién coronada tras vencer a Jordynne Grace, la Hardcore Country habla de su decisión en Busted Open Radio.

> Mickie James renunció al Campeonato Mundial Knockouts

“Es desgarrador. No es como quería que terminara todo esto, seguro. Estoy muy agradecida por todo y estos combates que he tenido. Ha sido una de mis mejores cosas. Me he divertido mucho y realmente me puse a prueba y tuve algunos de los mejores combates que creo que he tenido. Las mujeres ahora son increíbles, y eso es todo. No sé. Estoy un poco desconsolada y triste, pero está bien. Estoy muy agradecido por mi carrera.

“Estoy muy agradecida por esta última carrera de IMPACT. No quiero parecer arrogante, pero siento que estos combates que he tenido han sido algunos de los mejores, en cuanto a ponerme a prueba y recordarles a todos y recuperar mi propio sentido de poder, en cierto modo, volver a creer en mí misma. Estoy muy agradecida por esa oportunidad y quiero poder defender el campeonato y tener combates magníficos. Todos tenemos que perder el campeonato en algún momento, incluso si es tres años más tarde. Se sintió muy parecido a un libro de cuentos.

“Tal vez este es un gran gancho que no vi venir. Puedo sentarme y concentrarme en otras cosas y reiniciar y recuperar mi fuerza. Estoy frustrada, estoy irritada. Está bien. Las cosas siempre suceden por una razón. Llevamos tanto tiempo que, muchas veces, miramos las cosas y lo que sucede, una yo más joven habría quedado devastada. Ahora, he aprendido lo suficiente como para saber que he tenido muchos contratiempos y reinicios, y con cada golpe viene una nueva oportunidad y algo que ni siquiera te diste cuenta podría llenar tu tiempo y pasión. Estaré en casa, escribiendo canciones, haciendo ejercicio, fortaleciéndome”.

¿Qué te pareció la decisión de Mickie James?