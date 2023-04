Justin Roberts, fuera de AEW Dynamite por COVID-19

Quizá muchos de nuestros lectores estén pensando que esta es una noticia antigua, de cuando el COVID-19 estaba golpeando realmente fuerte a la lucha libre profesional y pocas compañías pudieron continuar trabajando. Pero realmente no es así, estamos a 19 de abril de 2023. Y lamentablemente tenemos que informar de que Justin Roberts ha dado positivo en coronavirus, motivo por el cual no estará esta noche en Dynamite. El anunciador lo acaba de dar a conocer en una reciente publicación en redes sociales.

“La mirada cuando estás absolutamente… seguro de que no puedes volar al trabajo por unos días más. Distanciamiento social de Dynamite mañana como si fuera 2020, espero verlo en TBS 8/7PM y volver la próxima semana“.

Continuaremos informando sobre el estado de salud de Roberts a medida que tengamos más información. Mientras tanto, desde Súper Luchas le enviamos nuestros mejores deseos en su recuperación. Y de la misma manera podéis ir accediento a la cobertura del programa All Elite en la que os contamos de momento la previa para dentro de unas horas contaros el minuto a minuto de todo lo que suceda. Ciertamente, como cada semana, promete ser un gran show de lucha libre profesional. Así luce el cartel anunciado:

