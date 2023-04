«Amamos WWE», dijeron ambas al unísono. Haley dijo después: “Su base de fanáticos, el deporte, el aspecto físico. Eso se ajusta a nuestra marca y se alinea muy bien con nosotras. Son un gran socio y estamos muy entusiasmadas con el futuro con ellos“. Hanna agregó: “También tenemos muchos acuerdos a largo plazo. Acabamos de firmar dos acuerdos a largo plazo, uno con Caktus AI y otro con una compañía de medios que realmente se ajusta a lo que somos como marca: deportes, negocios, salud y estado físico. Estamos muy emocionadas de anunciarlos”. Así hablaban recientemente de la WWE las gemelas Cavinder.

Ahora tenemos más novedades sobre sus futuros como Superestrellas gracias a su agente, Jeff Hoffman, de Everett Sports Marketing. Durante una entrevista con TheStreet, adelantó que las hermanas estarán iniciándose en el Performance Center esta primavera.

“El potencial, lo que podría ser, creo que estarían emocionadas si se les presentara ese tipo de oportunidad para que sean estrellas principales en la WWE. Los fanáticos de la WWE brindan opiniones, comentarios y energía tan positivos a las gemelas. La WWE tiene un proceso de entrenamiento muy específico: no solo encajan a las personas en las historias y dicen: ‘Aquí tienes. Las gemelas son atletas D1, están extremadamente en forma, saludables, hacen ejercicio constantemente’, pero también hay un proceso a través del entrenamiento para asegurarse de que entiendas no solo los movimientos sino también la seguridad”.

Es interesante apuntar que Hanna y Haley han renunciado a su quinto año de elegibilidad de la NCAA para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. No van a enfocarse únicamente en la lucha libre profesional pero veremos cómo les va en Orlando.

