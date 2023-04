¿Gran anuncio de WWE en Raw para Backlash?

WWE no para y seguirá con el acelerador a fondo para llegar a Backlash de la menor manera posible. No hay paradas, no hay descanso, no se podrá tomar aliento; WWE está dispuesta a traer este lunes a Raw a una de las mayores estrellas que se puedan tener en la televisión en directo. Sí, Bad Bunny estará en Raw como a estas alturas de la semana es sabido, pero lo que muchos no saben es que puede que este lunes se anuncie una gran lucha para Backlash (show para el que ya no quedan entradas) de la que todos hablan y nadie se atreve a confirmar entre bastidores… hasta hoy. Te la contamos en Superluchas.

► ¿Para qué estará Bad Bunny en Raw?

Básicamente, y según se nos anuncia en la web oficial de WWE, Bad Bunny estará en Raw para dirigirse directamente a los chicos de The Judgment Day quienes le emboscaron en el Raw Post- Manía del pasado3 de abril. Pero las intenciones del boricua podrían ir mucho más allá. También se ha hecho oficial que Bad Bunny será el maestro de ceremonias del evento que se disputará el sábado 6 de mayo en Puerto Rico, Backlash, para el cual se rumorea que hará algo más que eso. Y es que Bad Bunny, tras los antecedentes que tiene y que se arrastran desde WrestleMania 39, en contra de Dominik y a favor de Rey Mysterio; Bad Bunny podría anunciar que quiere retar a los chicos de The Judgment Day a una lucha de triple amenaza en la que él, Rey Mysterio y Santos Escobar se enfrenten a Dominik, Finn Bálor y Damian Priest.

WWE está siendo cauta a la hora de anunciar las luchas que formarán parte de Backlash y hasta ahora sólo han anunciado dos, la que enfrentará a Cody Rhodes vs. Brock Lesnar y The Bloodline vs. Sami Zayn, Kevin Owens y Matt Riddle. Es más que probable que Zelina Vega se acabe enfrentando a Rhea Ripley por el Campeonato femenil de SmackDown para completar así la cartelera más latina de los últimos años en WWE. Pero todo ello está a punto de confirmarse y te lo contaremos como siempre en nuestra web.