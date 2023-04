Entradas para Backlash 2023 se agotaron

El pasado 8 de marzo, el cantante Bad Bunny, anunció que Backlash sería en Puerto Rico, siendo desde 2005 que WWE no realizaba un PPV en la isla. Además, indicó que él sería el anfitrión y presentador oficial del Evento Premium; aunque no hay que descartar que podría tener una lucha, dada su reciente interacción con los miembros de The Judgment Day.

► Lleno total en Puerto Rico para Backlash y SmackDown

WWE ha estado experimentando muchos cambios desde que Triple H asumió el cargo de director creativo de WWE el año pasado. Este ha sido en gran medida el caso de los eventos en vivo premium de la compañía. ya que cada uno de ellos ha logrado batir récords de taquilla, indistinto de dónde se realizan. En el caso de Backlash, no parece que será la excepción, ya que los fanáticos han estado muy emocionados y se han volcado a la compra de boletos.

Según WrestleTix vía Twitter, el próximo evento premium en vivo de WWE Backlash está completamente agotado, uniéndose a un par de espectáculos internacionales, así como a los episodios de RAW y Smackdown.

WWE Raw [Chicago, IL]: 100%, SOLD OUT

WWE Smackdown [Corpus Christi, TX]: 381 available tickets, 94.7%

Belfast, UK: 100%, SOLD OUT

Paris, FR: 99%, 11K+

WWE Raw [Forth Worth, TX]: 487 available tickets, 95.3%

WWE Smackdown [San Juan, PR]: Only single seats left

WWE Backlack [San… https://t.co/8g1vcxXQPL — WrestleTix (@WrestleTix) April 18, 2023

“WWE Raw [Chicago, IL]: 100 %, AGOTADO. WWE Smackdown [Corpus Christi, TX]: 381 entradas disponibles, 94,7 %. Belfast, Reino Unido: 100 %, AGOTADO. París, Francia: 99 %, más de 11 mil. WWE Raw [Forth Worth , TX]: 487 boletos disponibles, 95.3%. WWE Smackdown [San Juan, PR]: Solo quedan asientos individuales. WWE Backlash [San Juan, PR]: AGOTADOS. WWE Raw [Hershey, PA]: 77 boletos disponibles, 99.1%. WWE Raw [Savannah, GA]: 1.148 entradas disponibles, 79,9 %”

Anteriormente se señaló que el espectáculo está configurado para una capacidad de 17 mil 390 espectadores, y como se puede notar además, el SmackDown previo a Backlash, que también se llevará a cabo en Puerto Rico, también podría tener lleno total, toda vez que quedan muy pocos boletos disponibles.

WWE ya ha anunciado dos luchas para el evento, ya que Cody Rhodes se enfrentará a Brock Lesnar en una lucha muy esperada, y el otro encuentro confirmado es la lucha de relevos australianos entre Sami Zayn, Kevin Owens y Matt Riddle contra The Usos y Solo Sikoa.