Backlash 2023 se realizará en Puerto Rico

WWE anunció que Backlash, el siguiente evento posterior a WrestleMania 39, ya tiene fecha y sede y no será en Estados Unidos.

En los últimos años, WWE ha estado buscando expandir su mercado, por lo que ha sacado varios de sus eventos del país, yendo a países como Gales, Inglaterra, Canadá y Arabia Saudita. Ahora uno de los Premium Live Events (PPV) llegará a Puerto Rico.

El próximo 6 de mayo en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, se realizará este evento, siendo el primero desde 2005 que se hace en la isla.

El encargado en dar la noticia no fue otro más el cantante Bad Bunny, quien tiene una estrecha relación con WWE, incluso participando en algunos de sus eventos.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo Bad Bunny. “Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”.