Jay White y Juice Robinson se identifican a sí mismos como The Bullet Club Gold en AEW. Cualquiera pensaría que la facción de NJPW ha permitido que ambos luchadores mantengan una posición dentro de la misma. No obstante, esto no es del todo así. Al menos según señala el nuevo número uno, David Finlay. Mientras hablaba recientemente con Justin Barrasso para Sports Illustrated, criticaba tanto la dirección en que ha ido últimamente la agrupación como al Switchblade y al Rock Hard.

> David Finlay, líder del Bullet Club

“Perdimos de vista para qué está diseñado Bullet Club. Nos obsesionamos con vender camisetas. Esa no es nuestra intención. Bullet Club está aquí para perturbar y destruir. Este es mi Bullet Club. Será la versión más violenta y despiadada, y se definirá por la sangre y el oro del campeonato“.

“Juice y Jay, lo que sea que estén haciendo en AEW, no sé qué es eso. No se equivoquen, no son parte del verdadero Bullet Club“.

Quizá esta es una cuestión que hay que dirimir en Forbidden Door 2. Porque si unos dicen estar dentro del Bullet Club pero quien toma las decisiones en la facción dice que no… Veremos cómo continúa esta historia de ahora en adelante y si próximamente existe algún tipo de colisión entre estos luchadores. Mientras tanto, Jay White y Juice Robinson pretenden dominar las tierras All Elite, empezando por Ricky Starks, uno de los luchadores en ascenso. Y al mismo tiempo, David Finlay dio la bienvenida al equipo a Clark Connors.

Y recordemos que esta noche, en AEW Dynamite, Jay White estará enfrentando a Komander en la que puede ser una lucha espectacular.

