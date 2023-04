Jay White y Juice Robinson: “¡El Bullet Club Gold dominará AEW!”

The Bullet Club está de lleno en AEW, pues con la llegada de Jay White, junto a Juice Robinson encontró un gran aliado.

Robinson había aparecido en la empresa de Tony Khan para enfrentar a Ricky Starks, pero recientemente Jay White apareció para apoyarlo en esta rivalidad; esto tras largas semanas de incertidumbre de su futuro, en el cual también se manejaba su posible llegada a WWE.

Ahora ambos ya están de lleno juntos, identificándose como The Bullet Club Gold y listos para comenzar su misión de tomar el control de AEW.

Por medio de un video publicado en la cuenta oficial de la empresa, el cual no fue transmitido en televisión, ambos luchadores lanzaron amenazas, especialmente enfocadas a Ricky Starks que ya está en la mira.

This is only the beginning. #BulletClub is taking over #AEW 💥👊@JayWhiteNZ It’s #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/5Fk2nrykOz

— All Elite Wrestling (@AEW) April 13, 2023