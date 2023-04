Brock Lesnar enfrentará a Cody Rhodes en Backlash

Cody Rhodes llegó a RAW después del ataque sufrido por parte de Brock Lesnar y el reto que lanzó contra The Beast, esto con la firme intención de vengarse del poderoso luchador.

Rhodes pidió que Lesnar apareciera en el ring, pero en su lugar apareció Adam Pearce, quien le pidió que se fuera del ring, pues no tenía el alta médica para competir.

Pero The American Nightmare, no se fue del ring y se dispuso a esperar a Lesnar. En ese momento llegó el enorme luchador. Pearce pidió que no hiciera nada y le informó que en Backlash se enfrentarían ambos luchadores.

Pese a esto, Rhodes se lanzó contra Lesnar, siendo detenido por los efectivos de seguridad, mientras Brocck abandonaba el ringside. La frustración fue tanta, que Cody siguió golpeando a los efectivos de seguridad hata el cansancio.

Es así, que Rhodes tendrá la oportunidad de vengarse de la traición ante The Beast y podrá hacerlo en Puerto Rico.