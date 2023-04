WWE anuncia a Bad Bunny para el próximo Raw

Bad Bunny ha vuelto a la programación de la WWE tras haber dicho durante WrestleMania 39 que nunca más volvería a luchar para no sufrir el daño que sufrió en sus primeros dos combates. Pero ya durante el Evento Premium fue clave para que Rey Mysterio venciera a Dominik Mysterio y en el Monday Night Raw posterior el Judgment Day se vengó de él dándole una paliza. Se espera que se una al Maestro del 619 contra su hijo y Damian Priest en Backlash 2023, que se celebrará en su país natal, Puerto Rico.

Pero antes de que eso suceda, el rapero volverá la semana que viene al programa de la marca roja:

BREAKING: Host of #WWEBacklash, @sanbenito, will be on #WWERaw next Monday live from Chicago! pic.twitter.com/9k3JFNEBYO

— WWE (@WWE) April 18, 2023