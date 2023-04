Se desata una enorme guerra de facciones en RAW

Después de que The Bloodline y The Judgment Day confirmaran su alianza, Solo Sikoa derrotó a Rey Mysterio en un mano a mano, por lo que fue el turno de los oscuros de devolver el favor.

Fue así que Finn Bálor, Dominik Mysterio y Damian Priest, enfrentaron a Kevin Owens, Sami Zayn y Matt Riddle, intentando dejar fuera del camino a los actuales campeones de parejas y su aliado.

Los dos equipos estuvieron sacando lo mejor de cada uno, aunque los oscuros tuvieron la ayuda de Rhea Ripley, quien atacó a Owens abajo del ring; sin embargo, Riddle tomó el control por momentos, repartiendo golpes por todos lados.

Pero los campeones y su aliado no tuvieron una noche sencilla, pues el conjunto comandado por Finn Bálor consiguió mostrar mayor dominio por un tiempo, mostrando su entendimiento de ya mucho tiempo.

Pero Sami y compañía tampoco se quedaron atrás, emparejando las cosas con buenos ataques, y pese a la ayuda de Ripley, Judgment Day no pudo finiquitar como esperaban.

Fue así que tras un buen trabajo de Owens, Zayn y Riddle, consiguieron derrotar a The Judgment Day.

Sin embargo, The Bloodline llegó a atacar a sus rivales, pero Rey Mysterio llegó junto a Cruz del Toro, Santos Escobar y Joaquín Wilde al rescate.

Pese a la alianza de los dos equipos rudos, parece que la guerra continuará y ahora será mucho más grande.

The LWO, Rey Mysterio, Riddle, Sami & KO stand tall over The Bloodline & Judgement Day! #WWERAW

pic.twitter.com/auEqQoJJtn

— SEScoops (@sescoops) April 18, 2023