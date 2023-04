WWE Backlash 2023, un evento agridulce para Kalisto

WWE Backlash 2023 tendrá lugar el 6 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juán, Puerto Rico. Todavía no se ha completado el cartel de luchas pero Bad Bunny estará realizando el papel de anfitrión y una de las luchas sería Cody Rhodes vs. Brock Lesnar. También sabemos que Roman Reigns no estará presente. Continuando con el Evento Premium, pero mirando en otra dirección, ahora descubrimos por qué es un evento agridulce para Kalisto, ahora Samuray del Sol.

> Kalisto habla de WWE Backlash 2023

El luchador enmascarado que trabaja como independiente en la actualidad lo estuvo contando recientemente en The Sessions with Renee Paquette:

“Estoy feliz de que finalmente esté sucediendo, pero durante mucho tiempo siempre abogué por los latinos. Hay una especie de tristeza porque no soy parte de esto, pero también estoy feliz y agradecido de que lo estén comenzando y lo estén haciendo, ¿sabes?“.

Hoy justamente hacen dos años que Samuray del Sol fue despedido de la WWE después de ocho años trabajando como Superestrella. Desde entonces, dejando a un lado los problemas de salud, ha estado trabajando en compañías importantes como AEW o DDT, aunque sin llamar demasiado la atención. Veremos cómo sigue evolucionando su carrera y qué más novedades tenemos sobre Backlash 2023.

¿Tienes ganas de WWE Backlash 2023?