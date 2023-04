Samuray del Sol, anteriormente Kalisto, tuvo una experiencia cercana a la muerte relacionada con el COVID cuando estaba en WWE y un susto con el corazón en AEW. De ambas situaciones estuvo hablando recientemente en The Sessions with Renee Paquette. En la actualidad, el enmascarado trabaja como independiente por todo el mundo.

> Los problemas de salud de Samuray del Sol

“Después de ser despedido de la WWE, pensé: ‘Voy a volver a la rutina, estoy motivado’, [el COVID] simplemente me golpeó de la nada. Esperé dos semanas porque no quería pagar una maldita factura del hospital. Ese fue mi error porque estaba empezando a tener delirios. Mi cerebro estaba frito. Mi esposa estaba enferma, pero no tan enferma como yo. Mi fiebre no bajaba, estaba tosiendo sangre todos los días durante dos semanas. Supongo que me desmayé un par de veces y me golpeé la cabeza. Estaba blanco. No le dije a nadie, ni siquiera a mis padres. Estaban enojados.

“No me gusta mostrar mi historial médico al mundo y no quiero ninguna simpatía. Soy una persona reservada. Puedo cuidarme solo y hacer esto. Me asustó muchísimo. En el hospital me iban a poner en coma, pero mi mujer dijo que no. ‘Él no va a volver, se va a morir’. Mi corazón dejó de latir, necesitaban revivirme. Mi corazón se detuvo y retrocedió. Fue como tres veces. Estaba entrando y saliendo con eso. Estaba súper cansado y solo quería dormir. Por lo que mi esposa me decía, fue realmente malo. Terminé quedándome en la sala de emergencias durante dos meses y medio. Estuve muy atento porque mi corazón se detenía. Daba miedo porque estaba solo. Solo unas pocas personas lo sabían.

“En mi mente, ya estaba listo para la jubilación. ‘No creo que tenga la potencia pulmonar‘. Intentaba caminar afuera y no podía respirar. Tenía asma leve y esto era como, oh hombre, desarrollé coágulos de sangre en mi pulmón, mi presión arterial alta, casi tengo diabetes además de eso. Fue un susto de muerte. Una vez que salí del hospital, tres semanas después, suena mi teléfono. Es Tony Khan. Hablamos y me ofreció un combate con FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Estoy emocionado, ni siquiera estoy pensando de estar enfermo. Colgué, miré a mi esposa, ‘¿qué diablos acabo de hacer?’. Fui al baño y comencé a llorar. ‘¿Puedo hacer esto? Voy a tirar los dados en esto. Nena, tienes que apoyarme en esto’. Estaba un poco enojada. ‘No, tu corazón. Tienes que parar. Esto es una señal’. No, esto también es una señal. Mi primera lesión importante fue en 2011, me lastimé mucho la cabeza y tuve el mismo escenario. Tomé un trago y WWE me llamó para una prueba. Sigamos”.

