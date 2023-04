Eva Marie está en constante contacto con la WWE

Eva Marie habla de la posibilidad de volver, una segunda vez, a la WWE, para una tercera etapa en su carrera como Superestrella. La pregunta sería: ¿para qué? No es que no funcionara alguna de las dos porque la despidieron prematuramente, porque no le dieron una oportunidad, realmente hablamos de una luchadora sin talento en los encordados ni carisma ni micrófono ni un buen personaje. Ello no tiene nada que ver con su valor como persona o en otras industrias, pero parece más que comprobado que no sirve para la lucha libre profesional.

> Eva Marie no descarta volver a la WWE

Dicho esto, ella no descarta volver. En una reciente entrevista en WrestleZone da a conocer que está en constante contacto con la compañía.

“Uhm, por supuesto. Esa puerta siempre está abierta, quiero decir que estamos en conversaciones constantes. Cuando me fui originalmente, estaba filmando mi primera película de acción con un papel principal, por lo que esa puerta es definitivamente una de esas cosas que siempre, siempre está abierta y definitivamente estoy dispuesta a causar problemas y revolver algunas cosas, eso es seguro”.

Es interesante recordar que a finales de 2022 surgió el rumor de que podría efectamente regresar a la WWE y muchos fans se pusieron directamente en contra de dicha posibilidad, con publicaciones en redes sociales como “Triple H está rogando por problemas”. También se estuvo especulando con que se uniera a Bray Wyatt. Ninguna de las dos cosas sucedieron. Veremos si próximamente tenemos más novedades en este sentido, pero podemos adelantar que un nuevo capítulo en la carrera luchística de Eva Marie no iba a traer nada bueno a nadie.

¿Te gustaría que Eva Marie volviera a la WWE?