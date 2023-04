LA Knight es comparado con Steve Austin

LA Knight hizo su debut en NXT TakeOver: Vengeance Day el 14 de febrero de 2021, y rápidamente se estableció como uno de los principales rudos de la marca, donde tuvo su rivalidad más relevante contra Cameron Grimes alrededor del Campeonato del millón de dólares. No obstante, cuando llegó al elenco principal su situación cambió a raíz de que su personaje cambió al de Max Dupri, que terminó siendo un desperdicio para lo que él podía aportar y recuperó su antiguo personaje con la llegada de Triple H a la Dirección creativa. En las últimas semanas, a pesar de actuar como rudo, LA Knight recibió un masivo apoyo del público, aunque no pudo formar parte de WrestleMania 39, que se llevó a cabo en Los Angeles, California.

► Dutch Mantell habla sobre LA Knight

En el episodio de esta semana de Friday Night Smackdown, LA Knight se enfrentó a Xavier Woods en un mano a mano, pero lamentablemente sumó una nueva derrota y probablemente a muchos no les agrade aquello. No obstante, hay quienes piensan que pueden haber planes a largo plazo para él, e inclusive suena como uno de los favoritos para ganar el maletín de Money in the Bank este año.

Mientras hablaba en Smack Talk, el ex WWE Dutch Mantel notó cómo LA Knight comienza sus promos de la misma manera que lo hizo Steve Austin y agregó cuán valioso es este luchador para WWE.

“Creo que es un luchador muy valioso para ellos y quieren tomarse su tiempo con él. Prefiero que se tomen su tiempo en lugar de tratar de apresurarlo. Creo que eso lo ayuda a largo plazo y eso ayuda a la WWE… Me provoca un poco de vibraciones de Stone Cold. Él dice: ‘Oye, déjame hablar contigo’ y a la gente le gusta eso. Creo que puede salir y, como dice el viejo refrán, puede convencerlos para que entren al edificio. Le das algo caliente y creo que va a despegar y correr”.

Habrá que esperar y ver si WWE finalmente tendrá algo para LA Knight y ver si puede escalar hasta el plano estelar. WWE debe aprovechar que tiene un carisma como pocos en el micrófono, aunque una comparación con Steve Austin en este momento podría ser un tanto osada.