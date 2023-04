¿WWE está frenando el impulso para LA Knight?

LA Knight hizo su debut en NXT en febrero de 2021 y rápidamente se estableció como uno de los principales rudos de la marca, donde tuvo su rivalidad más relevante contra Cameron Grimes alrededor del Campeonato del millón de dólares. Eventualmente llegó al elenco principal con un nuevo personaje, Max Dupri, pero que resultó siendo un desperdicio para lo que él podía aportar y recuperó su antiguo personaje con la llegada de Triple H a la Dirección creativa. En las últimas semanas, a pesar de actuar como rudo, LA Knight recibió un masivo apoyo del público, aunque no sirvió para el propósito que tenía de formar parte de WrestleMania 39, que se llevó a cabo en Los Angeles.

► LA Knight, candidato para ganar Money in the Bank 2023

A pesar de no haber estado en WrestleMania 39, LA Knight sigue apareciendo con regularidad en la programación de SmackDown; sin embargo, sigue sumando derrotas, donde apenas ha ganado tres de sus combates. Su más reciente revés fue su encuentro de este viernes contra Xavier Woods, quien lo derrotó sorprendiéndolo con una enredadera.

A pesar de la serie de derrotas que ha estado encajando, el público parece todavía apoyarlo, aunque existe la preocupación en torno a que el impulso se vaya a acabar pronto. No obstante, se pudo conocer mediante una publicación de WRKD Wresting que actualmente luce como el principal candidato para ganar el maletín en Money in the Bank 2023, evento que se llevará a cabo este 1 de julio en Londres, Inglaterra.

“LA Knight ha sido discutido internamente como un candidato principal para ganar el partido Money In The Bank de este año.”

Habrá que ver qué es lo que sucederá con el ex Campeón del Millón de Dólares en el futuro, pero ciertamente ganar este torneo (de confirmarse el rumor) podría impulsarlo en su carrera, y nos daría un periodo interesante alrededor de un posible canje de maletín contra quien sea el campeón en aquel momento. Tiene el carisma y el talento en el ring, solo le faltan los resultados, que podrían llegar eventualmente.